ТРИ ПОТРЕСА ЗА САТ И ПО Земљотрес јачине 4,4 степени погодио Сјеницу, тло се тресло до Београда и Скопља

05.09.2025. 16:46 16:52
Фото: Tanjug

Србију су затресла, не један, већ три земљотреса!

Земљотрес јачине 4.4 степена по Рихтеровој скали погодио је Србију нешто пре 14.45 часова Голију, подручје Сјенице. Двадесетак минута касније уследио је још један, слабији потрес магнитуде 2, а за мање од сат и по од првог забележен је и трећи земљотрес на истом месту, магнитуде 1.9. Како грађани јављају, подрхтавање тла се осетило у Новом Пазару, Трстенику, Чачку, Краљеву, Ужицу, Крагујевцу, Љигу, Јагодини, Алексинцу, Аранђеловцу, Нишу, Панчеву, па чак и у Београду и Скопљу!

Први земљотрес је регистрован у рејону планине Голије, на пола пута између Рашке и Сјенице, тачније око села Црчево.

Републички сеизмолошки завод је објавио да се у 14:43 регистрован земљотрес магнитуде 4,4 по Рихтеру, на дубини од 3 километара у рејону Сјеница, место Дуга.

Грађани сведоче: "Дрмнуо добро вала"

"Дрмнуо добро вала", "Ормарићи се затресли", "Осетио благо љуљање на кревету", пишу грађани који су осетили земљотрес.

Такође пријављују и да се земљотрес осетио у Трстенику, Чачку, Краљеву, Ужицу, Крагујевцу, Љигу, Јагодини, Алексинцу, Аранђеловцу, Нишу, Панчеву, па чак и у Београду и Скопљу.

Колико су се два земљотреса која су се десила у размаку од двадесет минута осетила, прочитајте у одвојеној вести.

Двадесетак минута касније нов потрес!

Двадесетак минута касније, тачније у 15.05 сати осетио се још један потрес, слабији.

Како је објавио Републички сеизмолошки завод, нови потрес десио се такође у рејону Сјенице, на дубини од 1 километра, магнитуде 2 по Рихтеровој скали.

земљотрес епицентар голија
Вести Друштво
"Уплашили смо се, све је одједном задрхтало“ ЗЕМЉОТРЕС 4,2 СТЕПЕНА ЉУЉАО ГОЛИЈУ, ОСЕТИО СЕ И У ПРИЈЕПОЉУ И НОВОЈ ВАРОШИ
