УСВОЈЕН ЗАКОН КОЈИМ СЕ ШТИТЕ ШУМЕ И СПРЕЧАВАЈУ НЕЛЕГАЛНИ ПОСЛОВИ Ко незаконито сече дрва, не сме да их продаје
Народна скупштина Србије усвојила је Закон о стављању на тржиште дрвета и дрвних производа, а кључна новина коју предвиђа овај документ јесте забрана стављања на тржиште незаконито посеченог дрвета или производа добијених од таквог дрвета, с циљем заштите шума и сузбијања нелегалне сече, саопштило је Министарство пољопривреде.
Фокус Закона је на субјектима – правним лицима и предузетницима који први пут стављају дрво, односно дрвне производе на тржиште Србије, без обзира на то да ли је произведено у Србији или је из увоза. Онима који први пут стављају дрво или дрвне производе на тржиште уводи се обавеза да спроводе систем дужне пажње, што подразумева обавезу прикупљања све потребне документације о пореклу дрвета и дрвних производа, обавезу спровођења процене ризика од стављања на тржиште незаконито посеченог дрвета и дрвних производа и обавезу предузимања одговарајућих мера за смањење ризика.
Закон прописује обавезу за трговце да воде евиденцију о својим добављачима и купцима у свим деловима ланца снабдевања дрветом, односно дрвним производима, чиме се обезбеђује следљивост порекла дрвета.
„Закон ће допринети очувању природних ресурса, већој транспарентности у трговини дрветом и дрвним производима и бољој заштити животне средине, укључујући очување биодиверзитета и смањење утицаја климатских промена”, нагласио је министар пољопривреде, шумарства и водопривреде Драган Гламочић.