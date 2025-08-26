У УЖЕМ ИЗБОРУ ЗА НАГРАДУ „НАЈБОЉИ ЕВРОПСКИ УЏБЕНИК” „Научни кувар” Креативног центрa
Књига “Научни кувар” ауторке Зоране Курбалије Новичић, са илустрацијама Младена Анђелковића, у ужем је избору за награду “Најбољи европски уџбеник” у категорији материјала за предшколце, саопштио је издавач Креативни центар.
Награда “Најбољи европски уџбеник” (Best European Learning Materials Award - BELMA) биће додељена првог дана Сајма књига у Франкфурту, који се одржава од 15. до 19. октобра, најављено је у саопштењу.
- Као што су истакли чланови жирија, ове године квалитет пријављених радова био је изузетно висок, па само уврштавање у ужи избор већ јесте нека врста признања за вредност и иновативност одабраних књига - навео је Креативни центар. Из Креативног центра су подсетили да су освојили већ девет пута награде за најбољи европски уџбеник.
Издавач је саопштио да се у “Научном кувару” читаоци упознају са концептом одрживе исхране и значајем припреме хране, насупрот концепту брзе хране, а залагањем за рециклажу и одговоран однос према природи подстиче се дечја ангажованост у очувању животне средине.