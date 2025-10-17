clear sky
УХАПШЕН ОСУМЊИЧЕНИ ЗА УБИИСТВО У БЕОГРАДУ НА ВОДИ Поред убијеног пронађена два пиштоља

17.10.2025. 07:57 08:06
Пише:
Дневник
Извор:
Курир
najnovija vest opsta
Фото: Дневник

У Херцеговачкој улици, како пише Курир, ноћас је убијена непозната особа са, како се сумња фалсификованим словеначким документиима.

Један метак, како пише Курир, погодио га је у чело. На лицу места су, наводно, пронађена су два пиштоља.

Како пише Курир, после само 200 метара од места злочина полиција је ухапсила Ђ. З. (21) за ког се сумња да је извршилац злочина и њему су, наводно, припадници УКП по налогу Вишег јавног тужилаштва у Београду одредили задржавање до 48 сати.

Курир.рс

 

Београд
Извор:
Курир
Пише:
Дневник
Вести Хроника
