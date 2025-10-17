УХАПШЕН ОСУМЊИЧЕНИ ЗА УБИИСТВО У БЕОГРАДУ НА ВОДИ Поред убијеног пронађена два пиштоља
17.10.2025. 07:57 08:06
У Херцеговачкој улици, како пише Курир, ноћас је убијена непозната особа са, како се сумња фалсификованим словеначким документиима.
Један метак, како пише Курир, погодио га је у чело. На лицу места су, наводно, пронађена су два пиштоља.
Како пише Курир, после само 200 метара од места злочина полиција је ухапсила Ђ. З. (21) за ког се сумња да је извршилац злочина и њему су, наводно, припадници УКП по налогу Вишег јавног тужилаштва у Београду одредили задржавање до 48 сати.