СНАЖАН ЗЕМЉОТРЕС ПОГОДИО ГРЧКО ОСТРВО Тло се затресло у раним јутарњим сатима СТАНОВНИЦИ У ПАНИЦИ
17.10.2025. 07:21 07:25
Земљотрес магнитуде 4.2 степени Рихтера забележен је јутрос у 5.55 часова, на подручју Крита у Грчкој.
Према расположивим подацима, епицентар потреса лоциран је на подручју са географским координатама ширине 35.4144 и дужине 23.0988.
Хипоцентар земљотреса, према подацима Европско-медитеранског сеизмолошког центра, смештен је на дубини од приближно 30.7 километара испод површине земље.
За сада нема извештаја о материјалној штети или повређенима, а надлежне службе прате ситуацију.