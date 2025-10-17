clear sky
СНАЖАН ЗЕМЉОТРЕС ПОГОДИО ГРЧКО ОСТРВО Тло се затресло у раним јутарњим сатима СТАНОВНИЦИ У ПАНИЦИ

17.10.2025. 07:21
Дневник
k1info.rs
Фото: Pixabay.com

Земљотрес магнитуде 4.2 степени Рихтера забележен је јутрос у 5.55 часова, на подручју Крита у Грчкој.

Према расположивим подацима, епицентар потреса лоциран је на подручју са географским координатама ширине 35.4144 и дужине 23.0988.

Хипоцентар земљотреса, према подацима Европско-медитеранског сеизмолошког центра, смештен је на дубини од приближно 30.7 километара испод површине земље.

За сада нема извештаја о материјалној штети или повређенима, а надлежне службе прате ситуацију.

(k1info.rs)

