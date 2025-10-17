МЛАДИЋ СЕ ЗАПАЛИО НАСРЕД УЛИЦЕ Прокоцкао новац за њено лечење па се у ОЧАЈУ ОДЛУЧИО ЗА СТРАВИЧАН ЧИН
Стравичне сцене одиграле су се синоћ у Темишвару, а свему је преходила свађа брачних партнера.
Младић од 26 година запалио се насред улице, а затим, док је био захваћен пламеном, ушао у двориште Онколошке клинике, где је била хоспитализована његова супруга, јавља Антена Обсерватор.
Свађа с партнерком наводно је била стварни разлог због којег је младић прибегао овом очајничком чину.
Након што је сазнала да је супруг прокоцкао новац позајмљен за њено лечење, жена је одлучила да га напусти.
Обузет срамотом и очајем, мушкарац се без размишљања запалио.
Након што је то урадио, ушао је у двориште болнице у којој се лечи његова супруга, где је настао општи хаос.
"Ушао је човек у пламену с улице. Чули смо вриску у дворишту. Одмах смо сишли у болничко двориште. Видели смо га како гори. Одмах смо предузели мере гашења помоћу апарата за гашење пожара. Покушали смо да смиримо његову супругу и њега", изјавила је докторка Татијана Хагау, лекарка која га је спасила.
Са опекотинама које захватају 20% површине тела, младић је хитно пребачен у болницу.