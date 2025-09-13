overcast clouds
27°C
13.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1731
usd
99.9174
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

УЖИВАЈТЕ ЈОШ ДАНАС, СУНЦЕ НЕЋЕ ДУГО! Хладни фронт стиже са грмљавином, пљусковима и градом ОВИ ДЕЛОВИ Србије први на удару

13.09.2025. 12:11 12:21
Пише:
Дневник
Извор:
Ало.рс/Телеграф.рс
Коментари (0)
da
Фото: freepik, ilustracija

Први дан викенда доноси Србији сунчан и прави летњи дан. Максимална температура биће од 28 до 32, у Београду до 30 степени.

Очекује се појачање југоисточног ветра и у кошавском подручју биће јак.

Други дан викенда донеће промену времена.

У овом часу преко Алпа и севера Италије премешта се хладни фронт, који ће до Србије стићи сутра.

У недељу са северозапада се очекује продор хладног фронта и циклона, уз јаче наоблачење са кишом, пљусковима и грмљавином и то већ ујутро и пре подне у Војводини, а после подне и увече и у осталим пределима.

Понегде се очекују и грмљавинске олује и непогоде, уз град, олујни ветар, обилније пљускове и јаче громове. 

da
Фото: freepik, ilustracija

Дуваће југоисточни ветар, у кошавском подручју јак, на југу Баната и у Подунављу и са олујним ударима. Крајем дана ветар у скретању на северозападни, пролазно на ударе и јак.

Максимална температура биће од 24 на северозападу до 30 степени на југу Србије, у Београду до 27 стеопени.

Почетком следеће седмице стабилизација времена.

У понедељак свежије.

Максимална температура биће од 20 до 24°Ц, у Београду до 22°Ц.

У уторак сунчано и топлије. Максимална температура од 23 до 27, у Београду до 25 степени.

 

временска прогноза временска прогноза Србија
Извор:
Ало.рс/Телеграф.рс
Пише:
Дневник
Вести Друштво
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај