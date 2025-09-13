УЖИВАЈТЕ ЈОШ ДАНАС, СУНЦЕ НЕЋЕ ДУГО! Хладни фронт стиже са грмљавином, пљусковима и градом ОВИ ДЕЛОВИ Србије први на удару
Први дан викенда доноси Србији сунчан и прави летњи дан. Максимална температура биће од 28 до 32, у Београду до 30 степени.
Очекује се појачање југоисточног ветра и у кошавском подручју биће јак.
Други дан викенда донеће промену времена.
У овом часу преко Алпа и севера Италије премешта се хладни фронт, који ће до Србије стићи сутра.
У недељу са северозапада се очекује продор хладног фронта и циклона, уз јаче наоблачење са кишом, пљусковима и грмљавином и то већ ујутро и пре подне у Војводини, а после подне и увече и у осталим пределима.
Понегде се очекују и грмљавинске олује и непогоде, уз град, олујни ветар, обилније пљускове и јаче громове.
Дуваће југоисточни ветар, у кошавском подручју јак, на југу Баната и у Подунављу и са олујним ударима. Крајем дана ветар у скретању на северозападни, пролазно на ударе и јак.
Максимална температура биће од 24 на северозападу до 30 степени на југу Србије, у Београду до 27 стеопени.
Почетком следеће седмице стабилизација времена.
У понедељак свежије.
Максимална температура биће од 20 до 24°Ц, у Београду до 22°Ц.
У уторак сунчано и топлије. Максимална температура од 23 до 27, у Београду до 25 степени.