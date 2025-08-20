ВЕЛИКА СОЛАРНА ОЛУЈА ПРЕТИ ЗЕМЉИ Данас ћемо се суочити с њом, познато је и тачно време! Ево како ће то утицати на нас
Научници су објавили да ће високо брзински соларни ветрови који ће изаћи из џиновске рупе на Сунцу погодити Земљу
Према прогнозама научника, 20. августа, Земља ће се суочити са геомагнетном олујом. Према званичној веб страници Лабораторије за соларну астрономију Института за свемирска истраживања Руске академије наука, олуја би могла започети око 17.00 часова по српском времену.
Према тврдњама, интензитет олује ће бити на нивоу Г1.0. Соларне активности су се значајно повећале како улазимо у 2025. годину.
Снажна експлозија се такође догодила 3. јануара, изазивајући кратке прекиде у радио сигналима на Земљи.
Према стручњацима, извор олује је џиновска коронарна рупа на Сунцу, величине око пола милиона километара. Високо брзински соларни ветрови који потичу из ове рупе крећу се према Земљи. Њихове брзине се процењују на од 300 км/х до 900 км/х.
Према руским изворима, олуја ће трајати неколико сати са очекиваним снажним магнетским импулсом јачине 5 Рихтера.
Ометају сигнале у комуникацијама
Како наводе стручњаци, на основу анализе соларних података, Сунце има једанаестогодишњи циклус активности, прелазећи из веће у мању експлозивну активност. Међутим, још увек није тачно познато којом фреквенцијом се дешавају соларне олује.
Током развоја соларне олује, долази до избацивања енергетских честица, које се могу кретати чак и брзином светлости, а сва та експлозивна дешавања резултују стварањем неповољних услова у свемиру који могу изазвати проблеме.
Конкретно, ова дешавања могу:
утицати на радиокомуникације,
изазвати прекиде у раду сателита,
створити проблеме у навигацији авиона,
узроковати кварове у електричним постројењима,
бити фатална за посаде астронаута на Месецу и планети Марс.