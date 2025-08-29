(ВИДЕО) "ДНЕВНИК" У РОДНОЈ КУЋИ ЧУВЕНОГ НАУЧНИКА МИЛУТИНА МИЛАНКОВИЋА У дворишту и даље бор вршњак нашег горостаса, УНЕСКО обележио његову годишњицу рођења као догађај од светског значаја
Место Даљ у Хрватској, у Осечко-барањској жупанији, зближила је обновљена кућа светски познатог научника Милутина Миланковића. НАСА га сврстава међу 10 великана светске науке, а УНЕСКО је његову 140. годишњицу рођења обележила као догађај од светског значаја.
Милутин Миланковић носио је с правом титулу једног од најзначајнијих српских и светских научника, поред Николе Тесле и Михајла Пупина.
Био је научник којем није била страна ни математика, астронија, климатологија, ни геофизика и грађевинарством.
Најпознатији је по својој астрономској климатологији и по тзв. Миланковићевим циклусима, који објашњавају дугорочне промене Земљине климе, нарочито ледена доба.
"Дневник" је посетио родну кућу Миланковића која промовише његову заоставштину.
У дворишту ће вас дочекати бор, стабло које је Милутинов вршњак, засађен давне 1879. године, и уредан врт.
Њу посети више хиљада људи током године, а могу се видети биографска соба научника, са његовим породичним стаблом, успомене из школских и студентских дана. Ту је и свемирска соба, место где је импровизовани планетаријум.