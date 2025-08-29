clear sky
30°C
29.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1757
usd
100.6578
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

(ВИДЕО) "ДНЕВНИК" У РОДНОЈ КУЋИ ЧУВЕНОГ НАУЧНИКА МИЛУТИНА МИЛАНКОВИЋА У дворишту и даље бор вршњак нашег горостаса, УНЕСКО обележио његову годишњицу рођења као догађај од светског значаја

29.08.2025. 08:54 10:01
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
МИЛУТИН
Фото: Дневник

Место Даљ у Хрватској, у Осечко-барањској жупанији, зближила је обновљена кућа светски познатог научника Милутина Миланковића. НАСА га сврстава међу 10 великана светске науке, а УНЕСКО је његову 140. годишњицу рођења обележила као догађај од светског значаја.

Милутин Миланковић носио је с правом титулу једног од најзначајнијих српских и светских научника, поред Николе Тесле и Михајла Пупина.

Био је научник којем није била страна ни математика, астронија, климатологија, ни геофизика и грађевинарством. 

Најпознатији је по својој астрономској климатологији и по тзв. Миланковићевим циклусима, који објашњавају дугорочне промене Земљине климе, нарочито ледена доба.

"Дневник" је посетио родну кућу Миланковића која промовише његову заоставштину. 

У дворишту ће вас дочекати бор, стабло које је Милутинов вршњак, засађен давне 1879. године, и уредан врт.

Њу посети више хиљада људи током године, а могу се видети биографска соба научника, са његовим породичним стаблом, успомене из школских и студентских дана. Ту је и свемирска соба, место где је импровизовани планетаријум.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Dnevnik (@dnevnik.rs)

милутин миланковић Хрватска
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Вести Друштво
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
Милутин Миланковић, великан који нема музеј

Милутин Миланковић, великан који нема музеј

18.07.2019. 15:52 16:23
Волим
0
Коментар
0
Сачувај