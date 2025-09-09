broken clouds
(ВИДЕО) НАКОН РУЧКА КОНОБАР ВАМ НЕЋЕ ДОНЕТИ РАЧУН! Да ли верујете да у овом ресторану ценовник не постоји И ЈЕДЕТЕ И ПЛАЋАТЕ КОЛИКО МОЖЕТЕ

09.09.2025.
Пише:
Дневник
Извор:
РИНА
ресторан
Фото: РИНА

НОВИ ПАЗАР: У Новом Пазару постоји ресторан какав се ретко среће, не само у Србији већ и много шире.

У њему нећете добити ценовник, нити ће вас конобар упитати да ли плаћате картицом или готовином. Уместо тога, остављате онолико колико желите, а сваки динар који дате иде у – хуманитарне сврхе.

Иза овог јединственог пројекта стоји хуманитарна организација “Ухуд”, коју предводи Неџад Бихорац. Идеја је рођена из једноставног дружења и потребе да се доброчинство институционализује.

Бихорац
Фото: РИНА

„Увек смо били солидарни, волели да се међусобно помажемо, али да се нађемо када је то потребно и другима. То се из круга пријатеља из махале претворило у нешто веће, па смо основали организацију и одлучили да хуманост подигнемо на виши ниво“, каже Бихорац.

Храна као код куће

ресторан
Фото: РИНА

У ресторану се служе кувана, домаћа јела – управо онаква каква се могу наћи на трпезама у новопазарским кућама. Припремају их искусне куварице, а квалитет хране и начин послуживања не заостају за најбољим угоститељским објектима. Једина разлика је у томе што гости сами одлучују колико ће новца оставити.

„Ни један динар профита не постоји. Све се заокружује кроз хуманитарни рад. Трошкови ресторана се покривају, а приход се користи за помоћ сиромашнима и пројекте на терену“, објашњава Бихорац.

Вода као симбол доброте

Још један гест момака из удружења “Ухуд” привукао је пажњу Новопазараца овог лета – фрижидер са бесплатном водом постављен на шеталишту. У врелим данима, хладна флаша воде дочекивала је пролазнике.

„Наша мисија је да гладни не смеју бити. Онда смо рекли – ни жедни не смеју бити“, објашњава Албин Омеровић из Удружења “Ухуд”.

ресторан
Фото: РИНА

Фрижидер са бесплатном водом смештен је у центру града.

„Људи су препознали идеју, доносили воду, узимали, и све је функционисало спонтано“, каже овај вредни младић.

Град хуманости

ресторан
Фото: РИНА

Ресторан без ценовника и вода на шеталишту само су део шире слике. “Ухуд” је познат и по својим еколошким пројектима, по помоћи сиромашнима, али и по великим делима – изградњи кућа људима без крова над главом, као и станова за самохране мајке.

Нови Пазар је, захваљујући оваквим иницијативама, још једном показао своје право лице – лице хуманости. Овај град није само место сусрета култура и традиција, већ и град у којем солидарност и доброчинство живе свакодневно, у гестовима обичних људи који помажу једни другима.

Јер, како кажу из Удружења “Ухуд” – у Пазару нико не сме остати гладан, жедан или без крова над главом.

 

Нови Пазар ресторан ценовник
Вести Друштво
