(ВИДЕО) НАКОН РУЧКА КОНОБАР ВАМ НЕЋЕ ДОНЕТИ РАЧУН! Да ли верујете да у овом ресторану ценовник не постоји И ЈЕДЕТЕ И ПЛАЋАТЕ КОЛИКО МОЖЕТЕ
НОВИ ПАЗАР: У Новом Пазару постоји ресторан какав се ретко среће, не само у Србији већ и много шире.
У њему нећете добити ценовник, нити ће вас конобар упитати да ли плаћате картицом или готовином. Уместо тога, остављате онолико колико желите, а сваки динар који дате иде у – хуманитарне сврхе.
Иза овог јединственог пројекта стоји хуманитарна организација “Ухуд”, коју предводи Неџад Бихорац. Идеја је рођена из једноставног дружења и потребе да се доброчинство институционализује.
„Увек смо били солидарни, волели да се међусобно помажемо, али да се нађемо када је то потребно и другима. То се из круга пријатеља из махале претворило у нешто веће, па смо основали организацију и одлучили да хуманост подигнемо на виши ниво“, каже Бихорац.
Храна као код куће
У ресторану се служе кувана, домаћа јела – управо онаква каква се могу наћи на трпезама у новопазарским кућама. Припремају их искусне куварице, а квалитет хране и начин послуживања не заостају за најбољим угоститељским објектима. Једина разлика је у томе што гости сами одлучују колико ће новца оставити.
„Ни један динар профита не постоји. Све се заокружује кроз хуманитарни рад. Трошкови ресторана се покривају, а приход се користи за помоћ сиромашнима и пројекте на терену“, објашњава Бихорац.
Вода као симбол доброте
Још један гест момака из удружења “Ухуд” привукао је пажњу Новопазараца овог лета – фрижидер са бесплатном водом постављен на шеталишту. У врелим данима, хладна флаша воде дочекивала је пролазнике.
„Наша мисија је да гладни не смеју бити. Онда смо рекли – ни жедни не смеју бити“, објашњава Албин Омеровић из Удружења “Ухуд”.
Фрижидер са бесплатном водом смештен је у центру града.
„Људи су препознали идеју, доносили воду, узимали, и све је функционисало спонтано“, каже овај вредни младић.
Град хуманости
Ресторан без ценовника и вода на шеталишту само су део шире слике. “Ухуд” је познат и по својим еколошким пројектима, по помоћи сиромашнима, али и по великим делима – изградњи кућа људима без крова над главом, као и станова за самохране мајке.
Нови Пазар је, захваљујући оваквим иницијативама, још једном показао своје право лице – лице хуманости. Овај град није само место сусрета култура и традиција, већ и град у којем солидарност и доброчинство живе свакодневно, у гестовима обичних људи који помажу једни другима.
Јер, како кажу из Удружења “Ухуд” – у Пазару нико не сме остати гладан, жедан или без крова над главом.