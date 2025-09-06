(ВИДЕО) КАДА ЋЕ АУТО-ПУТ СПОЈИТИ СРБИЈУ И РЕПУБЛИКУ СРПСКУ? Обилазница око Добоја и деоница Кузмин – Рача приоритети
06.09.2025.
Када ће ауто-пут спојити Србију и Републику Српску, још се тачно не зна.
Оно што се зна јесте да су изградња обилазнице око Добоја на Коридору 5Ц и деонице ауто-пута Кузмин - Рача, приоритети за Републику Српску.
Зна се и да ће 20 километара ауто-пута од Бијељине до Раче коштати 129 мил ЕУР без ПДВ-а.
За мештане семберских села ово је највећи инфраструктурни пројекат у последњих 100 година.
Мост на реци Сави је завршен, а асфалтирано је и 50% деонице ауто-пута Кузмин - Сремска Рача, који ће спојити Српску и Србију, Срем и Семберију.