(ВИДЕО) КАДА ЋЕ АУТО-ПУТ СПОЈИТИ СРБИЈУ И РЕПУБЛИКУ СРПСКУ? Обилазница око Добоја и деоница Кузмин – Рача приоритети

06.09.2025. 21:46
Пише:
Дневник
Извор:
Екапија
пут
Фото: printscreen Youtube/RTRS VIJESTI

Када ће ауто-пут спојити Србију и Републику Српску, још се тачно не зна.

Оно што се зна јесте да су изградња обилазнице око Добоја на Коридору 5Ц и деонице ауто-пута Кузмин - Рача, приоритети за Републику Српску.

Зна се и да ће 20 километара ауто-пута од Бијељине до Раче коштати 129 мил ЕУР без ПДВ-а.

За мештане семберских села ово је највећи инфраструктурни пројекат у последњих 100 година.

Мост на реци Сави је завршен, а асфалтирано је и 50% деонице ауто-пута Кузмин - Сремска Рача, који ће спојити Српску и Србију, Срем и Семберију.

ауто-пут Србија Република Српска
Извор:
Екапија
Пише:
Дневник
Вести Друштво
