(ВИДЕО) ОПАСНА ВОЖЊА КРАГУЈЕВЧАНИНА, ВОЗИО МОТОР СУПРОТНОМ ТРАКОМ Грађани снимли прекршај мотористе
27.08.2025. 16:30 16:41
Још један видео који леди крв у жилама уснимљен је у Србији, тачније у Kрагујевцу, а где је непознати вочач мотора јурцао тим градом све време возећи супротним смером.
"Возач мотора је затечен како директно улази у супротни смер. Уместо да се креће десном страном коловоза, возио је левом траком из супротног правца, чиме је озбиљно угрозио себе и остале учеснике у саобраћају", пише у објави Инстаграм странице "kragujevcani.rs", која је и известила о овом случају непримерене вожње.
Kако се види на снимку постављеном на поменутој страници, возач у Kрагујевцу током дневне вожње вози мотор у супротном смеру, док га из правца у ком би требало да се налази снимају грађани у неверици.