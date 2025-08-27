clear sky
(ВИДЕО) ОПАСНА ВОЖЊА КРАГУЈЕВЧАНИНА, ВОЗИО МОТОР СУПРОТНОМ ТРАКОМ Грађани снимли прекршај мотористе

27.08.2025. 16:30 16:41
Пише:
Дневник
Извор:
Телеграф/Дневник
Фото: pixabay.com

Још један видео који леди крв у жилама уснимљен је у Србији, тачније у Kрагујевцу, а где је непознати вочач мотора јурцао тим градом све време возећи супротним смером.

"Возач мотора је затечен како директно улази у супротни смер. Уместо да се креће десном страном коловоза, возио је левом траком из супротног правца, чиме је озбиљно угрозио себе и остале учеснике у саобраћају", пише у објави Инстаграм странице "kragujevcani.rs", која је и известила о овом случају непримерене вожње.

 

 

Kако се види на снимку постављеном на поменутој страници, возач у Kрагујевцу током дневне вожње вози мотор у супротном смеру, док га из правца у ком би требало да се налази снимају грађани у неверици.

крагујевац вожња мотора опасност на путу саобраћајни прекршај
Извор:
Телеграф/Дневник
Пише:
Дневник
Вести Друштво
