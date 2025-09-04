(ВИДЕО) ОШТЕЋУЈУ КАРОСЕРИЈУ АУТОМОБИЛА А САДА ЈОШ И ОВО! Возачи приморани да прекривају ретровизоре због необичне појаве
Можда вас је некада погодио необичан призор ретровизора аутомобила прекривеног пластичном кесом.
Међутим, постоји потпуно логично објашњење зашто се возачи одлучују на тај потез. Ево шта је у питању.
Непријатна искуства доживљавају возачи којима су птице разбиле прозоре због инстинктивних реакција, посебно током сезоне парења када колико год је то могуће штите своју територију.
Када птице виде свој одраз у ретровизору, оне то тумаче као присуство друге птице која упада на њихову територију. У покушају да је одбране, птице је нападају је кљуцањем и махањем крилима, што може проузроковати штету, пише Ел Паис.
Измет, други непријатељ аутомобила
Поред физичке штете коју могу да нанесу ретровизору, птичји измет може дугорочно оштетити каросерију. То се дешава јер садржи киселине које негативно утичу на фарбу аутомобила. Поготово ако се дуго не уклањају.
Стога је веома ефикасна техника за спречавање ових напада прекривање бочних ретровизора пластичним кесама или посебним навлакама. Уклањањем одраза, птица више не перципира претњу и губи интересовање за заштиту територије.
Ова техника је посебно корисна у руралним подручјима као што су поља, шуме и кампови.
Blic.rs