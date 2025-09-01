ЈЕДАН ТРЕНУТАК НЕПАЖЊЕ МОЖЕ ПРОМЕНИТИ СВЕ
ВОЗАЧИ, ОПРЕЗНО ИСПРЕД СВАКЕ ШКОЛЕ Живот првака је у вашим рукама
Почиње нова школска година, повећава се број учесника у саобраћају, посебно пешака.
Велики број деце први пут креће у школу, и управо су они ти на које треба усмерити више пажње и научити их основним правилима безбедног понашања у саобраћају, подсећају у Институту за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“.
Напомињу да децу треба учити основним саобраћајним појмовима и знацима и како да препознају опасну ситуацију и избегну ризик. Ђаци прваци треба да познају пут од куће до школе, препоручује се да неколико пута заједно са родитељима прођу руту до школе, уз детаљна објашњења свих тачака опасности.
Возачима препоручују да смање брзину вожње. Према Закону о безбедности саобраћаја, у насељеним местима, возачи не смеју да се крећу брзином већом од 50 км на час, а у зони школе брзином већом од 30 км на час.