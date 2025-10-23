overcast clouds
У 67 КИЛОМЕТАРА НЕГОТИНСКИХ ПУТЕВА УЛОЖЕНО ДВЕ И ПО МИЛИЈАРДЕ ДИНАРА Лидер СНС Вучевић најавио пројекте у знаметином српском граду: Неготин снажно иде напред!

23.10.2025.
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник

Милош
Фото: Screenshot Instagram milosvucevic

Лидер СНС и саветник председника за регионална питања Милош Вучевић данас је обишао градски одбор странке у Неготину.

-Данас сам у Неготину – граду који расте, гради се и иде напред, разговарао са својим саборцима. Србија последњих 13 година, под вођством председника Александра Вучића, улаже у путеве, здравство, пољопривреду, у бољи живот свих грађана. Више од 2,5 милијарде динара уложено је у путеве – чак 67 километара обновљено је на територији општине Неготин. Реконструише се Лука Прахово, гради обилазница, модернизује Дом здравља и почиње изградња великог система за наводњавање неготинске низије. Неготин снажно иде напред, радом, улагањима и вером у будућност! Живео Неготин, живела Србија- поручио је путем Инстаграма Вучевић.

Милош Вучевић неготин
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Вести Политика
