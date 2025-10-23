У 67 КИЛОМЕТАРА НЕГОТИНСКИХ ПУТЕВА УЛОЖЕНО ДВЕ И ПО МИЛИЈАРДЕ ДИНАРА Лидер СНС Вучевић најавио пројекте у знаметином српском граду: Неготин снажно иде напред!
23.10.2025. 14:59 15:07
Коментари (0)
Лидер СНС и саветник председника за регионална питања Милош Вучевић данас је обишао градски одбор странке у Неготину.
-Данас сам у Неготину – граду који расте, гради се и иде напред, разговарао са својим саборцима. Србија последњих 13 година, под вођством председника Александра Вучића, улаже у путеве, здравство, пољопривреду, у бољи живот свих грађана. Више од 2,5 милијарде динара уложено је у путеве – чак 67 километара обновљено је на територији општине Неготин. Реконструише се Лука Прахово, гради обилазница, модернизује Дом здравља и почиње изградња великог система за наводњавање неготинске низије. Неготин снажно иде напред, радом, улагањима и вером у будућност! Живео Неготин, живела Србија- поручио је путем Инстаграма Вучевић.