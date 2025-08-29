ВРАЋАТЕ СЕ С ОДМОРА ТИК ПРЕД ШКОЛСКО ЗВОНО? Ево шта вас чека на српским ауто-путевима током викенда
На путевима Србије се током предстојећег, последњег, викенда у августу очекује појачан интензитет саобраћаја због почетка нове школске године и повратка туриста са одмора, упозорили су данас Путеви Србије.
У циљу несметаног проласка возила српским ауто-путевима интензивиран је рад на наплатним станицама, повећан број инкасаната и сви канали за наплату путарине и дистрибуцију картица су у функцији 24 часа дневно без паузе, саопштили су Путеви Србије.
Најбржи пролазак кроз наплатне станице омогућава електронска наплата путарине (ЕНП).
Путеви Србије поручују возачима да се региструју на интегрисани систем наплате путарине Toll4All чиме могу да путују уз помоћ једног ТАГ уређаја без задржавања на наплатним станицама кроз Србију, Црну Гору, Северну Македонију и Хрватску.
Путеви Србије истичу да возачи треба на време да испланирају пут и унапред се информишу путем интернет презентације и апликације за мобилне телефоне ЈП „Путеви Србије“ у реалном времену о планираним радовима на државним путевима, изменама режима саобраћаја, ценама путарине, евентуалним задржавањима, као и свим другим неопходним информацијама.
Путеви Србије апелују на све учеснике у саобраћају да прилагоде брзину условима на путу, држе безбедно одстојање и поштују саобраћајну сигнализацију.