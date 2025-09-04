scattered clouds
ВРИ У БАТАЈНИЦИ Генерал Мојсиловић у обиласку јединица; У току су интензивне припреме за војну параду „Снага јединства"

04.09.2025.
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/Министарство одбране Републике Србије
Министарство одбране Републике Србије
Фото: Министарство одбране Републике Србије

Начелник Генералштаба Војске Србије генерал Милан Мојсиловић обишао је данас део јединица Војске Србије које се интензивно припремају за велику војну параду која ће, под слоганом „Снага јединства“, бити одржана 20. септембра у Београду.

Парада се одржава поводом Дана српског јединства, слободе и националне заставе, а у овој фази припрема јединице се заједнички увежбавају на војним аеродромима у Батајници и Ковину те касарни Војне академије на Бањици.

Министарство одбране Републике Србије
Фото: Министарство одбране Републике Србије

Посетиоци ће бити у прилици да изблиза виде дефиле јединица Војске Србије и кадета Војне академије, дефиле савремених борбених средстава на возилима и пловних објеката на Дунаву, као и налет ваздухоплова. 

Министарство одбране Републике Србије
Фото: Министарство одбране Републике Србије

Програм ће употпунити егзерцир Гарде и приказ дела способности јединица Војске Србије. Командант војне параде је генерал Милан Мојсиловић.

Министарство одбране Републике Србије
Фото: Министарство одбране Републике Србије

Изражавајући задовољство степеном реализације припрема, посвећеношћу и мотивисаношћу припадника Војске Србије да на најбољи начин представе своје јединице и Војску у целини, генерал Мојсиловић је истакао да ћемо на војној паради домаћој и страној јавности показати снагу Војске Србије и спремност да бранимо и заштитимо безбедност грађана и слободу отаџбине. 

Министарство одбране Републике Србије
Фото: Министарство одбране Републике Србије

У оквиру припрема за војну параду, ваздухоплови Војске Србије ће од сутра надлетати подручје Београда па ће заљубљеници у авијацију бити у прилици да уживају у налетима готово свих типова авиона и хеликоптера у наоружању Ратног ваздухопловства и ПВО.

Министарство одбране Републике Србије
Фото: Министарство одбране Републике Србије

Војна парада „Снага јединства“ симбол је патриотизма, јединства и одлучности, а на паради ће осим нових и модернизованих средстава којима се у претходном периоду опремила Војска Србије бити представљена и средства из развоја домаће одбрамбене индустрије.

Министарство одбране Републике Србије
Фото: Министарство одбране Републике Србије
Министарство одбране Републике Србије
Фото: Министарство одбране Републике Србије
Извор:
Дневник/Министарство одбране Републике Србије
Пише:
Дневник
