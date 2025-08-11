ВРУЋИНA НЕ ПОПУШТА Сунчано и веома топло ДО 39 СТЕПЕНИ

Данас сунчано и на југу и истоку Србије и веома топло.

Најнижа температура од 14 до 22, а највиша од 31 на северозападу до 39 степени на југу и југоистоку.



Ветар слаб и умерен, у Војводини и понегде у брдско - планинским пределима краткотрајно и јак северни и североисточни. Најнижа температура од 14 до 22, а највиша од 31 степен на северозападу и до 39 на југу и југоистоку.

Слично време може се очекивати и у уторак.

