ВРУЋИНA НЕ ПОПУШТА Сунчано и веома топло ДО 39 СТЕПЕНИ

11.08.2025.
Пише:
Дневник
Извор:
k1info.rs
Фото: Pixabay.com

Данас сунчано и на југу и истоку Србије и веома топло.

Најнижа температура од 14 до 22, а највиша од 31 на северозападу до 39 степени на југу и југоистоку. 

Ветар слаб и умерен, у Војводини и понегде у брдско - планинским пределима краткотрајно и јак северни и североисточни. Најнижа температура од 14 до 22, а највиша од 31 степен на северозападу и до 39 на југу и југоистоку. 

Слично време може се очекивати и у уторак. 

(k1info.rs)

Метео временска прогноза
