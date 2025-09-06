ВРУЋИНЕ НЕ ПОСУСТАЈУ Овог датума се очекује ЗАХЛАЂЕЊЕ, а ево какво нас време очекује за ВИКЕНД
У Србији ће до средине следеће седмице бити сунчано, топло и стабилно време.
Републички хидрометеоролошки завод (РХМЗ) је најавио за данас претежно сунчано уз малу или умерену облачност, у недељу и почетком следеће седмице ће се задржати сунчано и топло, у већини места са највишом дневном температуром од 30 до 33 степени.
У целој Србији претежно сунчано уз малу или умерену облачност. Дуваће слаб и умерен северозападни ветар. Јутарња температура од 7 до 19 степени, а највиша дневна од 26 до 30, на југу и истоку од 31 до 33 степени.
РХМЗ је укључио “жути” метеоаларм због високих температура већих од 32 степена за источну и југоисточну Србију.
- Време може бити потенцијално опасно. Временске појаве које су прогнозиране нису неуобичајене, али је потребан опрез ако планирате активности које су изложене метеоролошком ризику. Треба наставити са информисањем о очекиваним метеоролошким условима. Не предузимајте непотребне ризике – упозоравају метеоролози.
Временска прогноза до 14. септембра
У понедељак у Србији претежно сунчано и топло уз слаб променљив ветар. Најнижа температура од 13 до 18 степени, а највиша од 29 до 32 степени. У Београду претежно сунчано са минималном температуром 18 степени и максималном 31 степен.
У уторак ће бити претежно сунчано и топло. Ветар ће бити слаб до умерен југоисточни и јужни. Најнижа температура од 12 до 19 степени, а највиша од 30 до 33 степени. У Београду сунчано, минимална температура 19, максимална 32 степена.
У среду ће се задржати сунчано и топло време, док се од четвртка очекује нестабилно понегде са локалним пљусковима и грмљавином.
Захлађење и праву јесен у Србији можемо да очекујемо тек око 25. септембра и тада ћемо имати јутарње температуре од 8 до 12, а максималне дневне од 14 до 18 степени.