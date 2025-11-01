ЗАЈЕДНО У БОРБИ ПРОТИВ ДЕПРЕСИЈЕ Удружења психијатара Србије покренула кампању
Депресија је један од највећих здравствених проблема будући да се ради о најчешћем менталном поремећају у општој популацији.
Процене показују да у Србији више од 250.000 људи живи са депресијом, али стварни број оних који се боре с њом, а да то ни сами не знају, вероватно је и већи. Иако је и даље често прати стигма, депресија се може успешно лечити, уз стручну подршку, терапију и разумевање околине. Зато је важно на време препознати симптоме и потражити стручну помоћ, јер разговор може бити први корак ка излечењу.
Најчешћи симптоми су губитак енергије, повлачење из друштва, смањен интерес за ствари које су некада доносиле задовољство. Са циљем да се смањи стигма, пружи подршка оболелима и охрабре људи да на време потраже помоћ, Удружење психијатара Србије покренуло је кампању “Помоћ је ту, одмах поред тебе – Заједно у борби против депресије”. Циљ кампање је да се укаже да је ова болест излечива, уз адекватну терапију и подршку. Кампања се спроводи се уз подршку удружења “Херц” и “Видеа”, која окупљају особе са проблемима менталног здравља.
- Депресија као психијатријски поремећај представља синдром, код којег је депресивно расположење, један од симптома. Депресија није само осећај туге. Она подразумева симптоме као што су губитак осећања задовољства, лоше расположење, промене у размишљању, мотивацији, сну и апетиту, те отежано свакодневно функционисање. Може погодити свакога, без обзира на доб, пол или друштвени статус. Ризик се повећава код људи који болују од болести зависности, код људи који су претрпели велике животне губитке или преживели тешке стресне догађаје. Жене чешће оболевају од депресије него мушкарци, а посебно су угрожене старије особе које живе саме – истиче председник Удружења психијатара Србије професор др Чедо Миљевић.
Потребна иновативна терапија
Код око 15 одсто пацијената нема побољшања након примене два или више различитих оралних антидепресива, па је потребно применити иновативну терапију која даје добре резултате и за коју се надамо да ће нам ускоро бити доступна о трошку Републичког фонда за здравствено осигурање, поручују из Удружења психијатара Србије.
Депресија може да изазове потешкоће у свим аспектима живота, у породици, школи, на послу и у друштвеним односима. Према истраживању спроведеном у четири европске земље, на узорку од више од 5.000 испитаника, показано је да депресија има већи утицај на здравствени статус, функционисање и квалитет живота него артритис, малигне болести или кардиолошка обољења.
Др Маја Пантовић Стефановић из Удружења психијатара Србије каже како постоји неколико видова лечења депресије. Најчешће се примењују орални антидепресиви, али је добро комбиновати их са психотерапијом.
- Орални антидепресиви имају различите механизме дејства и ефикасни су код већине пацијената са симптомима депресије - објашњава др Пантовић Стефановић.