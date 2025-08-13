clear sky
ОДУЗИМАТИ ДОЗВОЛУ, ДОЖИВОТНО...

ЗАСТРАШУЈУЋ СНИМАК СА АУТОПУТА Возач “камиказа“ возио траком за претицање у погрешном смеру СРЕЋОМ ИЗБЕГНУТ ЧЕОНИ СУДАР (ВИДЕО)

13.08.2025. 18:22 18:25
Пише:
Дневник
Извор:
Mondo.rs
Фото: pixabay.com

Снимак аутомобила који се креће супротним смером на аутопуту између Ниша и Врања кружи друштвеним мрежама.

Инцидент је забележио возач који у том тренутку регуларно возио брзом траком за претицање и којем је овај “камиказа“ из супротног смера пуном брзином ишао у сусрет. Срећом, возач из чијег је аутомобила снимано је реаговао присебно и на време избегао директан, чеони судар.

За овакве прекршаје закон предвиђа високе казне, јер само и неколико секунди вожње у супротном смеру може бити кобно. 

Стручњаци упозоравају да је вожња у супротном смеру један од најопаснијих прекршаја у саобраћају која може довести до судара са тешким последицама.

(Mondo.rs)

