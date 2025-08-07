"ЗАУВЕК ЋЕМО ТРАЖИТИ ПРАВДУ ЗА ДЕСЕТ НЕВИНИХ ЖИВОТА" Лидер СНС Вучевић одао почаст страдалима на Петровачкој цести: Ужасан злочин памтићемо док нас буде
Лидер СНС и саветник председника за регионална питања Милош Вучевић присуствовао је данас обележавању 30 година од егзодуса Срба из Републике Српске Крајине и помену жртвама убијеним у злочиначкој акцији "Олуја" на Петровачкој цести.
-Прошле су три деценије од подмуклог и зверског злочина на Петровачкој цести. Тешко је речима описати дубину рана које је страдање невиних оставило у колективном сећању нашег народа. Брутално убијање невиних на Петровачкој цести, мученичко страдање деце и немоћних, дело је мржње према свему што је српско, која није могла бити задовољена ни утољена погромом српског народа са његових вековних огњишта у Крајини које су донеле злочиначке акције Бљесак и Олуја, већ је хрватска авијација морала да остави и крвави печат на Петровачкој цести- написао је Вучевић на Инстаграму.
Он је нагласио да се бескомпромисно тражи и захтева одговорност за ужасан злочин на Петровачкој цести који памтимо већ 30 година, и који ћемо као народ памтити док нас буде и свет подсећати на њега да се не дозволи да се овакво страдање понови.
-Заувек ћемо се сећати и тражити истину и правду за десет невиних живота, од тога четворо деце, за невине животе које су злочинци прекинули на Петровачкој цести! Србија памти- нагласио је лидер СНС.