"ЗАУВЕК ЋЕМО ТРАЖИТИ ПРАВДУ ЗА ДЕСЕТ НЕВИНИХ ЖИВОТА" Лидер СНС Вучевић одао почаст страдалима на Петровачкој цести: Ужасан злочин памтићемо док нас буде

07.08.2025. 13:42 13:58
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Милош
Фото: Screenshot Instagram milosvucevic

Лидер СНС и саветник председника за регионална питања Милош Вучевић присуствовао је данас обележавању 30 година од егзодуса Срба из Републике Српске Крајине и помену жртвама убијеним у злочиначкој акцији "Олуја" на Петровачкој цести.

-Прошле су три деценије од подмуклог и зверског злочина на Петровачкој цести. Тешко је речима описати дубину рана које је страдање невиних оставило у колективном сећању нашег народа. Брутално убијање невиних на Петровачкој цести, мученичко страдање деце и немоћних, дело је мржње према свему што је српско, која није могла бити задовољена ни утољена погромом српског народа са његових вековних огњишта у Крајини које су донеле злочиначке акције Бљесак и Олуја, већ је хрватска авијација морала да остави и крвави печат на Петровачкој цести- написао је Вучевић на Инстаграму.

Он је нагласио да се бескомпромисно тражи и захтева одговорност за ужасан злочин на Петровачкој цести који памтимо већ 30 година, и који ћемо као народ памтити док нас буде и свет подсећати на њега да се не дозволи да се овакво страдање понови. 

-Заувек ћемо се сећати и тражити истину и правду за десет невиних живота, од тога четворо деце, за невине животе које су злочинци прекинули на Петровачкој цести! Србија памти- нагласио је лидер СНС.

Милош Вучевић Република Српска петровачка цеста
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Вести Друштво
