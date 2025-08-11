ЗАВРШЕН ПРВИ УПИСНИ РОК НА УНИВЕРЗИТЕТИМА У НОВОМ САДУ И БЕОГРАДУ На факултетима УНС пријемни положио 5.791 студент
Први уписни круг на факултете Универзитета у Новом Саду углавном је завршен.
Остало је само да се они који су пложили пријеменe на Техничком факултету „Михајло Пупин” у Зрењанину и на Академији уметности упишу до 12, однoсно 14. августа.
На Универзитету у Новом Саду се у школској 2025/2026. години на основне и интегрисане студије могло уписати укупно 9.504 студента, од тога за 5.502 бруцоша школовање може бити финансирано из државног буџета, а за 4.002 студента било је места на самофинансирању.
Према подацима са сајта УНС, пријемни за основне и интегрисане студије положио је 5.791 будући студент, од 6.640 пријављених. У току је објављивање бројева уписаних по факултетима и они неће много одступати од броја оних који су пријемни положили.
Први уписни рок у целини je завршен на факултетима Универзитета у Београду (УБ), а други уписни рок почиње пријављивањем кандидата 1. септембра.
Други уписни рок на факултете Универзитета у Београду завршава се уписом кандидата до 16. септембра, док ће трећи уписни рок почети пријављивањем кандидата 1. октобра и завршити се уписом до 13. октобра. На БУ пријемни испити одржани су од 24. до 29. јула, након чега је почео упис кандидата.
Након уписа у првом кругу на Универзитету у Београду, Технолошко-металуршки факултет објавио је да ће у прву годину основних академских студија у другом уписном року моћи да упише 199 студената, и то 153 чије ће се образовање финансирати из буџета и 46 самофинансирајућих студената.
На смеру хемијско инжењерство има места за 60 буџетских и два самофинасирајућа студента, на смеру металуршко инжењерство има места за 14 буџетских и пет самофинансирајућих студената, док на смеру за биохемијско инжењерско и биотехнологију има места за девет буџетских и 10 самофинансирајућих студената.
Смер инжењерство заштите животне средине има још 41 буџетско и 14 самофинансирајућих места, а смер инжењерство материјала има још 29 буџетских и 15 самофинансирајућих места.
У првом уписном року се за планираних 385 места на овом факултету пријавило свега 263 кандидата. Рударско-геолошки факултет, за који се у првом уписном кругу пријавио само 21 кандидат, а места је било за њих 298, објавио је списак са слободним местима за други уписни рок у ком се наводи да на студијском програму за рударско инжењерство има 54 буџетских места и 15 самофинансирајућих, на смеру за инжењерство заштите животне средине има 30 буџетских и пет самофинансирајућих места, док на смеру хидрогеологије има 24 слободна буџетска и пет самофинансирајућих места.
Други уписни рок
На Универзитету у Новом Саду други уписни рок почиње 27. августа пријавом кандидата, термини пријемних испита су 8. и 9. септембар, а завршетак другог уписног рока је 30. септембра. Универзитет у Крагујевцу је саопштио да је први уписни рок, који је требало да траје од 7. до 31. јула, из организационих разлога продужен до 15. августа, а да ће други уписни рок бити организован од 18. августа до 26. септембра. Универзитет у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици завршио је са првим уписним роком 15. јула, када је обављен упис кандидата, а други уписни рок на овом универзитету биће одржан од 1. до 15 септембра. Државни универзитет у Новом Пазару (ДУНП) одржао је пријемне испите 11. јула, а упис кандидата обављен је 26. јула.
Такође, на смеру геологије слободно је 21 место на буџету, као и 22 места за самофинансирајуће студенте, док на смеру регионалне геологије има слободних 15 буџетских места и три места за самофинансирајуће студенте, а на смеру истраживање лежишта минералних сировина има 15 слободних буџетских места и пет места за самофинансирајуће студенте.
Геофизику може уписати девет студената на терет буџета и пет који ће се самофинансирати, а геотехнику може уписати осам студената на терет буџета и четири самофинансирајућа, док смер инжењерство нафте и гаса може уписати двоје студената на терет буџета и троје који ће се самофинансирати.
Географски факултет, који има одобрених 250 студентских места, а за која се у првом уписном року пријавило 86 кандидата, у другом уписном кругу уписаће око 70 студената на терет буџета и више од 100 самофинансирајућих студената на укупно пет студијских програма.
Фармацеутски факултет, који је у првом уписном року расписао конкурс за 327 студената, у другом уписном року расписао је конкурс за свега 36 студената, будући да је остало само толико слободних места на том факултету.
На студијски програм Фармација овај факултет ће уписати 26 самофинансирајућих студената и осам студената на истоименом програму који је акредитован само на енглеском језику, као и два студента који су држављани Србије, али су средњу школу завршили у иностранству...
Универзитет у Београду (УБ) раније је саопштио да је 15.800 студената у првом уписном кругу конкурисало за 15.248 места на факултетима. Проректор за наставу УБ Дејан Филиповић изјавио је раније да је за упис на основне академске и интегрисане студије предвиђено 9.745 буџетских места и 5.503 самофинансирајућа.
Други уписни рок на Универзитету у Нишу почеће 1. септембра пријавом кандидата који ће пријемне испите полагати од 8. до 12. септембра, након чега ће од 15. до 26. септембра бити реализован упис кандидата.