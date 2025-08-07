overcast clouds
МЕЂУ НАЈПОЖЕЉНИЈИМ ФАКУЛТЕТИМА У РЕГИОНУ ПОНОВО ФТН: У првом кругу уписано 1.850 бруцоша, пријаве за други рок од 4. септембра

07.08.2025. 09:04 09:17
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
Фото: Dnevnik.rs

Први уписни рок и ове године је потврдио статус Факултета техничких наука (ФТН) Универзитета у Новом Саду као једног од најпожељнијих факултета у региону, наводе на том факултету.

Од преко 2.000 пријављених кандидата, на студијске програме прве године уписано је 1.850 будућих студената.

Организација уписа, оцењена је од стране кандидата као брза и ефикасна, што је резултат тимског рада стручних служби факултета и подршке студената.

Пријаве за други уписни рок почињу 4. и 5. септембра. За студирање о трошку државе, тј. на буџету, остало је још 216 слободних места, а на самофинансирању 619 места. Највише слободних места има на смеровима Енергетика, електроника и телекомуникације, Инжењерство заштите животне средине и Поштански саобраћај, наводе на ФТН-у. 

