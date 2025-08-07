МЕЂУ НАЈПОЖЕЉНИЈИМ ФАКУЛТЕТИМА У РЕГИОНУ ПОНОВО ФТН: У првом кругу уписано 1.850 бруцоша, пријаве за други рок од 4. септембра
Први уписни рок и ове године је потврдио статус Факултета техничких наука (ФТН) Универзитета у Новом Саду као једног од најпожељнијих факултета у региону, наводе на том факултету.
Од преко 2.000 пријављених кандидата, на студијске програме прве године уписано је 1.850 будућих студената.
Организација уписа, оцењена је од стране кандидата као брза и ефикасна, што је резултат тимског рада стручних служби факултета и подршке студената.
Пријаве за други уписни рок почињу 4. и 5. септембра. За студирање о трошку државе, тј. на буџету, остало је још 216 слободних места, а на самофинансирању 619 места. Највише слободних места има на смеровима Енергетика, електроника и телекомуникације, Инжењерство заштите животне средине и Поштански саобраћај, наводе на ФТН-у.