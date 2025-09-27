НЕСРЕЋА У НОВОСАДСКОЈ "ЧИСТОЋИ" ПОСЛОВОЂА СЕРВИСА ПОДЛЕГАО ТЕШКИМ ПОВРЕДАМА НА РАДУ Предузеће објавило извештај, запослени испунили све безбедносне услове уочи почетка посла
Радник новосадске "Чистоће" преминуо је данас у Килиничком центру, услед тешких повреда које је задобио у несрећи на раду. Трагедија се догодила јуче око 8.30 у радионици предузећа. Челници "Чистоће" издали су саопштењем за јавност, које преносимо у целости.
Дана 26. 9. 2025, око 8.30, приликом обављања редовних активности у браварској радионици предузећа ЈКП "Чистоћа", тешко је повређен наш радник, сертификовани бравар-варилац Д. Ј. (45), који је од тежине задобијених повреда јутрос преминуо у Клиничком центру Војводине.
Повреда је настала у тренутку када је запослени Д. Ј. заваривао део на камиону за одношење смећа. У току обављања радног задатка, задња врата камиона су се, из непознатих разлога откачила и прикљештила Д. Ј., док је изводио браварско-варилачке радове. Одмах је позван Завод за хитну медицинску помоћ, који је амбулантним возилом повређеног Д. Ј. пребацио у Клинички центар, где су му дијагностиковане тешке повреде груди и рамена. Упркос чињеници да је хитно оперисан и да му је пружена најбоља медицинска нега, Д. Ј. је од задобијених повреда преминуо.
Браварско-варилачки радови на вратима камиона смећара извођени су у складу са прописаним процедурама. Камион је приликом извођења радова био угашен, а врата осигурана осигурачима. Такође, камион, на ком су извођени радови, у марту ове године је прошао неопходне техничке прегледе и добио серитфикат о исправности.
У складу са законским процедурама, ЈКП "Чистоћа" је одмах након несрећног случаја известила инспекцију рада и полицију, која је одмах изашла на лице места и обавила увиђај.
Сва возила у ЈКП "Чистоћа" пролазе редовне техничке прегледе, и приликом обављања свих радних активности спроводе се предвиђене мере безбедности на раду.
ЈКП "Чистоћа" је од првог тренутка у комуникацији са породицом страдалог радника, којој и овим путем упућује изразе најдубљег саучешћа.