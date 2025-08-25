ЗЕМЉОТРЕС ПОГОДИО СРБИЈУ! Ево где се затресло тло
25.08.2025. 14:41 14:44
Земљотрес магнитуде 2.6 степени Рихтера детектован је на територији Бора, јавио је Републички сеизмолошки завод Србије.
zПрема информацијама завода, потрес се догодио око пола један поподне на дубини од три километра.
Према координатима локације на којој је регистрован епицентар, најближе насељено место је Топла, а у близини су и Бучје, као и Лука.
За сада нема информација о евентуалној штети, али могуће да иста није забележена с обзиром на магнитуду земљотреса.