clear sky
25°C
25.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1695
usd
101.139
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ЗЕМЉОТРЕС ПОГОДИО СРБИЈУ! Ево где се затресло тло

25.08.2025. 14:41 14:44
Пише:
Дневник
Извор:
Телеграф/Дневник
Коментари (0)
najnovija opsta

Земљотрес магнитуде 2.6 степени Рихтера детектован је на територији Бора, јавио је Републички сеизмолошки завод Србије.

zПрема информацијама завода, потрес се догодио око пола један поподне на дубини од три километра.

Према координатима локације на којој је регистрован епицентар, најближе насељено место је Топла, а у близини су и Бучје, као и Лука.

За сада нема информација о евентуалној штети, али могуће да иста није забележена с обзиром на магнитуду земљотреса.

земљотрес земљотрес у Србији бор
Извор:
Телеграф/Дневник
Пише:
Дневник
Вести Друштво
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај