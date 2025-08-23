clear sky
25°C
23.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1695
usd
101.139
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

АУТО УДАРИО У НАДВОЖЊАК, ПОВРЕЂЕНЕ ТРИ АУСТРИЈАНКЕ ТУРСКОГ ПОРЕКЛА Саобраћајка на аутопуту Пирот-Ниш

23.08.2025. 14:08 14:10
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Коментари (0)
Фото: pixabay.com

НИШ: Три особе повређене су јутрос око 6.20 сати, када је на аутопуту Пирот-Ниш у смеру ка Београду, дошло до саобраћајне незгоде, пошто је возило марке "нисан" страних регистарских ознака ударило у надвожњак и слетело ван коловоза.

Возилом је управљала педесетпетогодишња жена, а поред ње у возилу су биле још две путнице старе 29 и 18 година, потврђено је Тањугу у ПУ Ниш.

Она су превежене у УКЦ Ниш ради указивања помоћи.

Полиција је обавила увиђај и обавестила Основно јавно тужилаштво.

Саобраћај у овом делу аутопута није био у прекиду. 

Из УКЦ Ниш кажу да су примљене три аустријске држављанке турског порекла.

Женска особа стара 29 година, након сагледавања у Реанимацији УЦ УКЦ Ниш, са повредама лица хоспитализована је на Максилофацијалној хирургији.

Педесетпетогодишња жена након сагледавања од стране специјалиста ургентне медицине УКЦ Ниш, задржана у опсервацији ради даљег праћења.

Нејтеже повређена трећа женска особа, је након сагледавања у Реанимацији УЦ УКЦ Нис и хитног хирушког збрињавања, примљена у јединицу интезивног лечења Клинике за анестезију и интезивну терапију.

саобраћајна несрећа ауто-пут Ниш
Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
Вести Хроника
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај