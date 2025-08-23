АУТО УДАРИО У НАДВОЖЊАК, ПОВРЕЂЕНЕ ТРИ АУСТРИЈАНКЕ ТУРСКОГ ПОРЕКЛА Саобраћајка на аутопуту Пирот-Ниш
НИШ: Три особе повређене су јутрос око 6.20 сати, када је на аутопуту Пирот-Ниш у смеру ка Београду, дошло до саобраћајне незгоде, пошто је возило марке "нисан" страних регистарских ознака ударило у надвожњак и слетело ван коловоза.
Возилом је управљала педесетпетогодишња жена, а поред ње у возилу су биле још две путнице старе 29 и 18 година, потврђено је Тањугу у ПУ Ниш.
Она су превежене у УКЦ Ниш ради указивања помоћи.
Полиција је обавила увиђај и обавестила Основно јавно тужилаштво.
Саобраћај у овом делу аутопута није био у прекиду.
Из УКЦ Ниш кажу да су примљене три аустријске држављанке турског порекла.
Женска особа стара 29 година, након сагледавања у Реанимацији УЦ УКЦ Ниш, са повредама лица хоспитализована је на Максилофацијалној хирургији.
Педесетпетогодишња жена након сагледавања од стране специјалиста ургентне медицине УКЦ Ниш, задржана у опсервацији ради даљег праћења.
Нејтеже повређена трећа женска особа, је након сагледавања у Реанимацији УЦ УКЦ Нис и хитног хирушког збрињавања, примљена у јединицу интезивног лечења Клинике за анестезију и интезивну терапију.