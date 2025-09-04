АУТОБУС ПРОБИО ЗИД АУТО-СЕРВИСА НА ВИДИКОВЦУ Право чудо да нема повређених
04.09.2025. 08:17 09:07
Јутрос је на Видиковцу дошло до несвакидашњег инцидента када је градски аутобус, из за сада непознатих разлога, улетео у ауто-сервис.
Срећом, у незгоди није било повређених.
Како незванично сазнајемо, возилом је управљао страни држављанин, а околности које су довеле до удеса још увек нису у потпуности разјашњене.
На лицу места налази се полиција, која обавља увиђај и прикупља информације од сведока.
Упркос озбиљности ситуације, инцидент није изазвао веће застоје у саобраћају.