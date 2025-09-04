overcast clouds
21°C
04.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1685
usd
100.7295
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

АУТОБУС ПРОБИО ЗИД АУТО-СЕРВИСА НА ВИДИКОВЦУ Право чудо да нема повређених

04.09.2025. 08:17 09:07
Пише:
Дневник
Извор:
k1info.rs
Коментари (0)
najnovija opsta

Јутрос је на Видиковцу дошло до несвакидашњег инцидента када је градски аутобус, из за сада непознатих разлога, улетео у ауто-сервис.

Срећом, у незгоди није било повређених.

Како незванично сазнајемо, возилом је управљао страни држављанин, а околности које су довеле до удеса још увек нису у потпуности разјашњене. 

На лицу места налази се полиција, која обавља увиђај и прикупља информације од сведока.

Упркос озбиљности ситуације, инцидент није изазвао веће застоје у саобраћају.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by 192.RS (@192_rs)

(k1info.rs)

саобраћајна несрећа аутобус
Извор:
k1info.rs
Пише:
Дневник
Вести Хроника
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај