clear sky
24°C
25.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1695
usd
101.139
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

У БЕЧЕЈУ ОТКРИВЕНE ЛАБОРАТОРИЈE ЗА УЗГOJ ПСИХОАКТИВНИХ ПЕЧУРКИ Двојица завршили са лисицама

25.08.2025. 13:32 13:39
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
с
Фото: МУП Србије

Припадници Министарства унутрашњих послова у Бечеју открили су две лабораторије за вештачки узгој психоактивних печурака и ухапсили Д. М. (1985) из овог места и Л. Ђ. (1996) из околине, саопштила је Полицијска управа Нови Сад.

Ухапшерни су због постојања основа сумње да су учинили кривично дело неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога.

Претресом просторија које користе осумњичени, на више локација у овој општини, пронађено је око 4, 4 килограма психоактивних печурака, 2, 5 килограма марихуане, 190 грама хашиша, око 60 грама амфетамина и тегла са семенкама индијске конопље, наводи се у саопштењу Полицијске управа Нови Сад.  

Такође, пронађене су и три ваге за прецизно мерење. Д. М. и Л. Ђ. је одређено задржавање у трајању до 48 сати и они су, уз кривичну пријаву, приведени вишем јавном тужиоцу у Зрењанину.

полицијска управа нови сад бечеј хапшење
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Вести Хроника
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај