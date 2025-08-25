У БЕЧЕЈУ ОТКРИВЕНE ЛАБОРАТОРИЈE ЗА УЗГOJ ПСИХОАКТИВНИХ ПЕЧУРКИ Двојица завршили са лисицама
Припадници Министарства унутрашњих послова у Бечеју открили су две лабораторије за вештачки узгој психоактивних печурака и ухапсили Д. М. (1985) из овог места и Л. Ђ. (1996) из околине, саопштила је Полицијска управа Нови Сад.
Ухапшерни су због постојања основа сумње да су учинили кривично дело неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога.
Претресом просторија које користе осумњичени, на више локација у овој општини, пронађено је око 4, 4 килограма психоактивних печурака, 2, 5 килограма марихуане, 190 грама хашиша, око 60 грама амфетамина и тегла са семенкама индијске конопље, наводи се у саопштењу Полицијске управа Нови Сад.
Такође, пронађене су и три ваге за прецизно мерење. Д. М. и Л. Ђ. је одређено задржавање у трајању до 48 сати и они су, уз кривичну пријаву, приведени вишем јавном тужиоцу у Зрењанину.