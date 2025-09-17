БИЗАРАН ИНЦИДЕНТ У ВУЧИТРНУ Жена прво НАПАЛА РОЂЕНУ МАЈКУ, потом насрнула и на полицајку УХАПШЕНА ПА БРЗО ПУШТЕНА
17.09.2025. 22:48 22:50
Жена из Вучитрна приведена је након што је физички насрнула на своју мајку, а током интервенције повредила је и полицијску службеницу.
Према информацијама тзв. косовске полиције, инцидент се догодио јуче око 21 час.
Лекарска помоћ указана је мајци, полицијској службеници и приведеној жени.
Након саслушања, жена је пуштена, док је њеној мајци издат заштитни налог.
Није изнето више детаља.
(Telegraf.rs)