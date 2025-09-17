clear sky
БИЗАРАН ИНЦИДЕНТ У ВУЧИТРНУ Жена прво НАПАЛА РОЂЕНУ МАЈКУ, потом насрнула и на полицајку УХАПШЕНА ПА БРЗО ПУШТЕНА

17.09.2025. 22:48 22:50
Пише:
Дневник
Извор:
Telegraf.rs
Коментари (0)
Фото: Pixabay.com

Жена из Вучитрна приведена је након што је физички насрнула на своју мајку, а током интервенције повредила је и полицијску службеницу.

Према информацијама тзв. косовске полиције, инцидент се догодио јуче око 21 час. 

Лекарска помоћ указана је мајци, полицијској службеници и приведеној жени. 

Након саслушања, жена је пуштена, док је њеној мајци издат заштитни налог. 

Није изнето више детаља. 

(Telegraf.rs)

 

