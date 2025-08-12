БРЗОМ РЕАКЦИЈОМ ВАТРОГАСАЦА Локализован пожар код Кладова
КЛАДОВО: Брза реакција педесетак ватрогасаца локализовала ватрену стихију, која се покренула јутрос око 9 сати. Екипе и даље на терену и раде на догашивању преосталих жаришта
Надљудксим напорима припадници Сектора за ванредне ситуације Министарства унутрашњих послова успели су да локализују пожар који је јутрос око 9 часова избио у месту Костол код Кладова и захватио више од 100 хектара траве и ниског растиња.
- Захваљујући брзој и координисаној акцији, одбрањено је десетак кућа, а у овом пожару није било повређених ни страдалих, потврђено је за РИНУ у МУП.
У гашењу су учествовала више од 50 ватрогасаца-спасилаца, два хеликоптера Хеликоптерске јединице МУП-а, припадници добровољних ватрогасних друштава, јавних предузећа, као и ватрогасци Хидроелектране „Ђердап".
Екипе су и даље на терену и раде на догашивању преосталих жаришта.
РИНА