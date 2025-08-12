clear sky
БРЗОМ РЕАКЦИЈОМ ВАТРОГАСАЦА Локализован пожар код Кладова

12.08.2025. 18:40
Пише:
Дневник
Извор:
РИНА
пожар кладово
Фото: Рина, илустрација

КЛАДОВО:  Брза реакција педесетак ватрогасаца локализовала ватрену стихију, која се покренула јутрос око 9 сати. Екипе и даље на терену и раде на догашивању преосталих жаришта

Надљудксим напорима припадници Сектора за ванредне ситуације Министарства унутрашњих послова успели су да локализују пожар који је јутрос око 9 часова избио у месту Костол код Кладова и захватио више од 100 хектара траве и ниског растиња.

- Захваљујући брзој и координисаној акцији, одбрањено је десетак кућа, а у овом пожару није било повређених ни страдалих, потврђено је за РИНУ у МУП.

У гашењу су учествовала више од 50 ватрогасаца-спасилаца, два хеликоптера Хеликоптерске јединице МУП-а, припадници добровољних ватрогасних друштава, јавних предузећа, као и ватрогасци Хидроелектране „Ђердап". 

Екипе су и даље на терену и раде на догашивању преосталих жаришта.

РИНА

пожар локализован кладово
12.08.2025. 16:39 16:42
