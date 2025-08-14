БУЛДОГ НАПАО ДЕТЕ (9) У ПРОКУПЉУ У ПЕШАЧКОЈ ЗОНИ! Дечак хитно пребачен у УКЦ Ниш
14.08.2025. 14:30 14:35
Синоћ пре поноћи у Пешачкој зони у Прокупљу власнички пас је повредио деветогодишње дете.
Оно је шетало са мајком, те је хтело да се поигра са псом, али је француски булдог док су се играли огребао малишана за око, те му нанео повреде.
На лице места били су Хитна помоћ, као и полиција, а како је потврђено и у Основном тужилаштву у Прокупљу, случај је и њима пријављен.
Према првим сазнањима, након што је дете примљено у прокупачку Општу болницу, пребачено је на даље лечење у нишки Универзитетско клинички центар.