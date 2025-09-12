clear sky
ЧОВЕКУ ПРЕЛОМИО ЛОБАЊУ И КОСТИ ЛИЦА Насиље у Сурчину

12.09.2025. 15:55 15:59
Пише:
Дневник
Извор:
(Телеграф.рс)
Фото: pixabay.com

Ж. Г. (30) одређено је полицијско задржавање због постојања сумње да је јуче, 11. септембра, у Сурчину другом мушкарцу нанео тешке телесне повреде.

Он је, наиме, након краће расправе са оштећеним Г. Л. (45), са земље узео дрвени предмет и њиме оштећеном нанео тешке телесне повреде у виду прелома лобање и костију лица, чиме је извршио кривични дело тешка телесна повреда.

Окривљени ће у законском року бити доведен у поступајуће тужилаштво где ће га јавни тужилац, у присуству браниоца, саслушати на све околности предметног догађаја, наведено је из Трећег основног јавног тужилаштва у Београду у чијој је надлежности случај.

 

сурчин тешко повређен напад
Вести Хроника
