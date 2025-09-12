clear sky
ЈЕДАН РАДНИК СТРАДАО, ДРУГОМ СЕ БОРЕ ЗА ЖИВОТ Несрећа у луна парку у Бачком Петровом Селу! На двојицу млађих мушкараца ПАО ДЕО КОНСТРУКЦИЈЕ

12.09.2025. 16:44 16:57
Пише:
Дневник
Извор:
192.rs, Дневник
hitna pomoc Dnevnik
Фото: Dnevnik.rs

Током демонтаже луна парка у Бачком Петровом Селу код Бечеја, дошло је до пада дела конструкције, приликом чега је на лицу места страдао један радник.

Како јавља 192, у јучерашњој несрећи други радник је тешко повређен и лекари му се боре за живот.

Како се наводи, реч је о млађим мушкарцима.

Према информацијама из Основног јавног тужилаштва у Бечеју, јуче у Бачком Петровом Селу на рукометном игралишту приликом склапања опреме луна парка једно лице које је запослено у луна парку преминуло је услед повреда задобијених на раду, док је друго лице, такође запослено у луна парку, задобило тешке телесне повреде - преноси Бечејски мозаик.

Јавни тужилац Ђорђе Јовичић је у писаном одговору на питање редакције Бечејског мозаика навео да је извршен увиђај, на лице места је изашао и „инспектор рада који је предузео радње из своје надлежности. По одобрењу тужиоца задржано је лице Ј. М. који је власник луна парка“.

 

