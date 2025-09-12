ЈЕДАН РАДНИК СТРАДАО, ДРУГОМ СЕ БОРЕ ЗА ЖИВОТ Несрећа у луна парку у Бачком Петровом Селу! На двојицу млађих мушкараца ПАО ДЕО КОНСТРУКЦИЈЕ
Током демонтаже луна парка у Бачком Петровом Селу код Бечеја, дошло је до пада дела конструкције, приликом чега је на лицу места страдао један радник.
Како јавља 192, у јучерашњој несрећи други радник је тешко повређен и лекари му се боре за живот.
Како се наводи, реч је о млађим мушкарцима.
Према информацијама из Основног јавног тужилаштва у Бечеју, јуче у Бачком Петровом Селу на рукометном игралишту приликом склапања опреме луна парка једно лице које је запослено у луна парку преминуло је услед повреда задобијених на раду, док је друго лице, такође запослено у луна парку, задобило тешке телесне повреде - преноси Бечејски мозаик.
Јавни тужилац Ђорђе Јовичић је у писаном одговору на питање редакције Бечејског мозаика навео да је извршен увиђај, на лице места је изашао и „инспектор рада који је предузео радње из своје надлежности. По одобрењу тужиоца задржано је лице Ј. М. који је власник луна парка“.