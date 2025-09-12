clear sky
У СРБИЈУ ДОШАО ТУРИСТИЧКИ, АЛИ...

НАПРАВИО ХАОС Рус одбио да напусти хотел у Београду, па напао и полицајце позване да га “иселе“ ТУЖИЛАШТВО ТРАЖИ ПРИТВОР

12.09.2025. 17:10 17:13
Пише:
Дневник
Извор:
Mondo.rs
Фото: Pixabay.com

Држављанин Русије саслушан је због ометања полицајца у хотелу "Hyatt" у Београду, док Тужилаштво тражи притвор због опасности од бекства, јер окривљени нема стални боравак ни имовину у Србији и налази се овде туристички.

Дана 12.09.2025. године у Трећем основном јавном тужилаштву у Београду саслушан је ухапшени држављанин Руске Федерације, С. С. (рођен 1991. године) због извршења кривичног дела Ометање службеног лица у вршењу службене дужности из члана 23. Закона о јавном реду и миру. 

Окривљеном се кривичном пријавом ставља на терет да је дана 10.09.2025. године, у хотелу “Hyatt Regency”, најпре ушао у вербални сукоб са запосленима, одбијајући да напусти хотелску собу након истека временског период за који је платио боравак, након чега је по пријави запослених у хотел дошао полицијски службеник ПС Нови Београд којег је осумњичени одгурнуо обема рукама у пределу груди, одбијајући да му пружи лична документа на увид и пружајући пасиван отпор у току интервенције. 

На саслушању у тужилаштву окривљени је изјавио да нису тачни наводи кривичне пријаве. Треће основно јавно тужилаштво у Београду је поднело предлог суду да према окривљеном одреди притвор због постојања околности које указују на опасност од бекства, с обзиром да је окривљени држављанин Руске Федерације, те да је изјавио да има пријаву боравка у Француској, а да је у Републику Србију, у којој нема непокретну имовину ни породицу, дошао туристички.

(Mondo.rs)

хотел Рус полиција напад
Извор:
Mondo.rs
Пише:
Дневник
Вести Хроника
