ЦРНА НЕДЕЉА У СТРМОВУ Једна особа се утопила у Колубари, полиција и спасиоци су на терену
10.08.2025. 19:43 19:44
Коментари (0)
Непозната особа утопила се у реци Колубари, у насељеном месту Стрмово, сазнаје Курир.
- Полицијској управи Лајковац је око 18.45 часова стигла пријава да је дошло до утапања у реци Колубари. Полиција је, заједно са екипом Ватрогасно-спасилачке јединице Лајковац, изашла на терен са два ватрогасца-спасиоца који су и сада на терену - наводи саговорник Курира.
Он додаје да је екипа Хитне помоћи такође на терену.