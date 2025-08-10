clear sky
  Нови Сад
  Бачка Паланка
  Бачка Топола
  Бечеј
  Београд
  Инђија
  Крагујевац
  Лесковац
  Ниш
  Панчево
  Рума
  Сомбор
  Стара Пазова
  Суботица
  Вршац
  Зрењанин
ЦРНА НЕДЕЉА У СТРМОВУ Једна особа се утопила у Колубари, полиција и спасиоци су на терену

10.08.2025. 19:43 19:44
Пише:
Дневник
Извор:
Курир
Фото: Dnevnik

Непозната особа утопила се у реци Колубари, у насељеном месту Стрмово, сазнаје Курир.

- Полицијској управи Лајковац је око 18.45 часова стигла пријава да је дошло до утапања у реци Колубари. Полиција је, заједно са екипом Ватрогасно-спасилачке јединице Лајковац, изашла на терен са два ватрогасца-спасиоца који су и сада на терену - наводи саговорник Курира.

Он додаје да је екипа Хитне помоћи такође на терену.

колубара утапање река колубара
Вести Хроника
