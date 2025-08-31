ДЕТЕТУ ДЕЗОДОРАНС ЕКСПЛОДИРАО У РУЦИ, ХИТНО ПРЕБАЧЕНО У БОЛНИЦУ Несрећа у Сурчину
31.08.2025. 21:01 21:14
Коментари (0)
Сурчин: Једно дете повређено је у четвртак око 16 часова у експлозији боце дезодоранса у једној стамбеној згради у Улици Антона Клеменчића.
Према незваничним информацијама, након експлозије избио је и пожар у стану, а на лице места одмах су упућене екипе Хитне помоћи и ватрогасци.
Повређено дете је колима Хитне помоћи пребачено у болницу, али за сада нису познати детаљи о његовом здравственом стању.
У интервенцији су учествовала два ватрогасна возила са седам ватрогасаца, који су пожар брзо ставили под контролу и спречили његово ширење.
Узрок експлозије још није утврђен, а полиција и надлежне службе спроводе истрагу.