overcast clouds
19°C
31.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1749
usd
100.4328
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ДЕТЕТУ ДЕЗОДОРАНС ЕКСПЛОДИРАО У РУЦИ, ХИТНО ПРЕБАЧЕНО У БОЛНИЦУ Несрећа у Сурчину

31.08.2025. 21:01 21:14
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник, Блиц
Коментари (0)
hitna pomoc Dnevnik
Фото: Dnevnik.rs

Сурчин: Једно дете повређено је у четвртак око 16 часова у експлозији боце дезодоранса у једној стамбеној згради у Улици Антона Клеменчића.

Према незваничним информацијама, након експлозије избио је и пожар у стану, а на лице места одмах су упућене екипе Хитне помоћи и ватрогасци. 

Повређено дете је колима Хитне помоћи пребачено у болницу, али за сада нису познати детаљи о његовом здравственом стању.

У интервенцији су учествовала два ватрогасна возила са седам ватрогасаца, који су пожар брзо ставили под контролу и спречили његово ширење.

Узрок експлозије још није утврђен, а полиција и надлежне службе спроводе истрагу.

експлозија у стану сурчин дете
Извор:
Дневник, Блиц
Пише:
Дневник
Вести Хроника
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај