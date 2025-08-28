few clouds
ДЕВОЈЧИЦА ПОГИНУЛА У ЗЕМУНУ, АУТОБУС НАЛЕТЕО НА ЊУ Увиђај у току

28.08.2025. 13:07 13:20
Пише:
Дневник
Извор:
Телеграф/Дневник
Коментари (0)
Фото: Dnevnik.rs

Девојчица (15) погинула је у Улици цара Душана у Земуну када је на њу налетео градски аутобус.

Како сазнаје портал Telegraf.rs, на лице места изашло је више екипа хитне помоћи, а, према првим информацијама, међу путницима аутобуса има лакше повређених.

Аутобус је, такође, делом слетео са пута, а засад није познато како је дошло до несреће.

На лицу места су још два аутомобила, оба слупана.

Улица цара Душана затворена је за саобраћај, увиђај је у току.

хроника, погибија погинула девојка аутобус аутобус ударио пешака
СТРАВИЧАН СУДАР У ЗЕМУНУ, ДЕВОЈЧИЦА (15) ИЗГУБИЛА ЖИВОТ! Повређена трудница у деветом месецу хитно пребачена на болничко лечење
Ilustracija, Dnevnik

СТРАВИЧАН СУДАР У ЗЕМУНУ, ДЕВОЈЧИЦА (15) ИЗГУБИЛА ЖИВОТ! Повређена трудница у деветом месецу хитно пребачена на болничко лечење

28.08.2025. 13:15 13:26
