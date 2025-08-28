ДЕВОЈЧИЦА ПОГИНУЛА У ЗЕМУНУ, АУТОБУС НАЛЕТЕО НА ЊУ Увиђај у току
28.08.2025. 13:07 13:20
Девојчица (15) погинула је у Улици цара Душана у Земуну када је на њу налетео градски аутобус.
Како сазнаје портал Telegraf.rs, на лице места изашло је више екипа хитне помоћи, а, према првим информацијама, међу путницима аутобуса има лакше повређених.
Аутобус је, такође, делом слетео са пута, а засад није познато како је дошло до несреће.
На лицу места су још два аутомобила, оба слупана.
Улица цара Душана затворена је за саобраћај, увиђај је у току.