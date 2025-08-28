СТРАВИЧАН СУДАР У ЗЕМУНУ, ДЕВОЈЧИЦА (15) ИЗГУБИЛА ЖИВОТ! Повређена трудница у деветом месецу хитно пребачена на болничко лечење
28.08.2025. 13:15 13:26
У судару три аутомбила и аутобуса страдала је девојчица (15) , а тешко повређена трудница девети месец.
Kако сазнаје портал Telegraf.rs, несрећна девојчица била је заглављена испод аутобуса. Њу су морали да извлаче ватрогасци. Нажалост, лекари су могли само да констатују смрт.
У болницу је превезена и трудница која је девети месец трудноће.
На терену су четири екипе Хитне помоћи, полиција и ватрогасци.