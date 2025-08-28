few clouds
34°C
28.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1746
usd
100.8648
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

СТРАВИЧАН СУДАР У ЗЕМУНУ, ДЕВОЈЧИЦА (15) ИЗГУБИЛА ЖИВОТ! Повређена трудница у деветом месецу хитно пребачена на болничко лечење

28.08.2025. 13:15 13:26
Пише:
Дневник
Извор:
Телеграф/Дневник
Коментари (0)
Ilustracija, Dnevnik
Фото: Ilustracija, Dnevnik

У судару три аутомбила и аутобуса страдала је девојчица (15) , а тешко повређена трудница девети месец.

Kако сазнаје портал Telegraf.rs, несрећна девојчица била је заглављена испод аутобуса. Њу су морали да извлаче ватрогасци. Нажалост, лекари су могли само да констатују смрт.

У болницу је превезена и трудница која је девети месец трудноће.

На терену су четири екипе Хитне помоћи, полиција и ватрогасци.

хроника, погибија аутобус ударио пешака судар аутобуса земун
Извор:
Телеграф/Дневник
Пише:
Дневник
Вести Хроника
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ДЕВОЈЧИЦА ПОГИНУЛА У ЗЕМУНУ, АУТОБУС НАЛЕТЕО НА ЊУ Увиђај у току

ДЕВОЈЧИЦА ПОГИНУЛА У ЗЕМУНУ, АУТОБУС НАЛЕТЕО НА ЊУ Увиђај у току

28.08.2025. 13:07 13:20
Волим
0
Коментар
0
Сачувај