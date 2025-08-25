(ФОТО) ЂОРЂЕ (18) УБИО РАДНИЦУ У ОСЛУ, ХТЕО ЈЕ НОЖЕМ ДА НАПАДНЕ ЏАМИЈУ! Младић пореклом из Србије оптужeн за тероризам у Норвешкој
Ђорђе В. (18), који је делом пореклом из Србије, осумњичен је за убиство раднице у установи за заштиту деце у Кампену у Ослу. Према писању медија, он је држављанин Немачке, док су му родитељи пореклом из Србије.
Жртва је идентификована као Тамима Нибрас Јухар (34), која је рођена у Етиопији, а до злочина је дошло у недељу око 1.15 сати.
Јухар је била на дужности у установи када је убијена.
"Тамима је била брижна, присутна и инклузивна. Имала је пријатеље из многих друштвених слојева, култура и религија и сматрана је уједињујућим центром и у породици и у кругу пријатеља", рекла је њена породица.
Испред установе за заштиту деце у понедељак људи су остављали цвеће и палили свеће у сећање на младу радницу.
Један од њених најближих пријатеља, Маријус Петерсен, описује је као "једну од најтоплијих особа". "Неко ко је увек био друштвено ангажован, волео људе и борио се против неправде", рекао је Петерсен за медије.
Држављанин Немачке који је живео у инсититуцији оптужен је за њено убиство. Осумњичени је идентификован као Ђорђе В., према три независна извора са којима је разговарао Document.no. Његови родитељи су из Србије.
Осамнаестогодишњак се повезао са убиством током испитивања, према речима полицијског тужиоца Филипа Грина.
Полицијска служба безбедности (ПСТ) је раније рекла за НРК да су били упознати са осамнаестогодишњаком, јер је изражавао десничарске екстремистичке ставове.
"Жена је била запослена у спаваоници у којој је живео оптужени. Била је муслиманка", додао је Грин. Према информацијама НРК-а, преминула жена је задобила тешке убодне повреде и посекотине.
У понедељак су проширене оптужбе против осамнаестогодишњака оптуженог за убиство. Сада је оптужен и за кршење одредбе о тероризму.
"Како сада стоји случај, верујемо да је намеравао да створи страх код једног дела становништва", рекао је полицијски тужилац Грин на конференцији за новинаре у понедељак ујутру. Оптужба за тероризам је додатни шок за породицу, рекао је адвокат одбране за НРК.
"То постаје још озбиљнија ствар и постаје много веће за породицу. У шоку су. Тамима се борила против расизма и десничарског екстремизма. И парадоксално је да она, која је била толико забринута за те вредности, изгуби живот", рекли су.
Он није држављанин Норвешке и рођен је у иностранству, истичу медији.
Ђорђе је ухапшен око 4 сата ујутру у централном Ослу након што није платио такси. Поседовао је убодно оружје и рекао је да је желео да нападне џамију.
Kurir.rs/Telegraf