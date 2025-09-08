ДРАМА У ЛАЋАРКУ Запалио се воз на прузи Београд-Шид! ХИТНО ОБУСТАВЉЕН САОБРАЋАЈ
08.09.2025. 22:10 22:13
Вечерас око 19 часова на прузи Београд – Шид, у Лаћарку, избио је пожар на теретном возу, након чега је композиција хитно заустављена између насеља Варда и Савске улице.
На терен су одмах изашли припадници Ватрогасне бригаде Сремска Митровица, који су брзом реакцијом угасили пожар и спречили његово даље ширење.
Локомотива и вагони остали су на месту инцидента, а истрага ће утврдити узрок.
Према првим незваничним информацијама, сумња се да је до пожара дошло услед варничења точкова, одакле су варнице запалиле околну траву и растиње.
У пожару, на срећу, није било повређених, нити веће материјалне штете. Саобраћај на овој деоници пруге био је привремено обустављен, преноси Телеграф.