ДРАМА У МИРИЈЕВУ: Пензионер претио породици бомбом ИНТЕРВЕНИСАЛА ПОЛИЦИЈА!

10.10.2025. 12:51 12:53
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/ Телеграф
Фото: pixabay.com

Правa драма одиграла се у београдском насељу Миријево, када је осамдесетдвогодишњи М. Д. ухапшен због сумње да је својој супрузи и сину претио да ће их разнети бомбом. Захваљујући брзој реакцији полиције, спречена је могућа трагедија.

Према сазнањима, инцидент се догодио у породичној кући, након што је између чланова породице дошло до жестоке свађе. У једном тренутку, М. Д. је наводно посегнуо за ручном бомбом и претио да ће је активирати ако му се не испуне захтеви. Уплашена супруга одмах је позвала полицију.

На лице места стигла је патрола, која је у кући затекла мушкарца у видном стању алкохолисаности. Приликом претреса, полиција је код њега пронашла бомбу, која је одмах обезбеђена. На терен је потом изашла и контрадиверзиона екипа Министарства унутрашњих послова, која је безбедно уклонила експлозивну направу.

Осумњичени је приведен у полицијску станицу ради даљег саслушања, а о случају је обавештено надлежно тужилаштво.

Према првим информацијама, тужилаштво ће М. Д. теретити за насиље у породици и недозвољено држање и ношење оружја и експлозивних материја.

Истрага је у току, а утврђује се шта је претходило инциденту и који је био мотив за овакво понашање. Срећом, у овом инциденту нико није повређен.

Дневник/ Телеграф

бомба
Вести Хроника
