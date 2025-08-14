ДРАМА НА НОВОМ БЕОГРАДУ Хтео да коље човека због расправе у саобраћају, па почео да му сече гуме
Мушкарац (30) преживео је праву страхоту након конфликта у саобраћају, наочиглед многобројних сведока
У уторак на Новом Београду, у улици Јурија Гагарина дошло је до конфликта у саобраћају између М.М. и два НН лица. Насилници су несрећном човеку излупала ауто. Затим је, други узео нож и претио да ће за заклати. М.М. су на крају избушили гуме на возилу- каже наш саговорник.
О случају је обавештена полиција и надлежно тужилаштво.
Како сазнајемо, М.М. није повређен.
Полиција је расписала потрагу за двојицом насилника.
Телегарф.рс