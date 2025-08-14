clear sky
ДРАМА НА НОВОМ БЕОГРАДУ Хтео да коље човека због расправе у саобраћају, па почео да му сече гуме

14.08.2025. 14:54 14:59
Пише:
Дневник
Извор:
телеграф
POLICIJA
Фото: pixabay.com/ilustracija

Мушкарац (30) преживео је праву страхоту након конфликта у саобраћају, наочиглед многобројних сведока

У уторак на Новом Београду, у улици Јурија Гагарина дошло је до конфликта у саобраћају између М.М. и  два НН лица. Насилници су несрећном човеку излупала ауто. Затим је, други узео нож и претио да ће за заклати. М.М. су на крају избушили гуме на возилу- каже наш саговорник.

О случају је обавештена полиција и надлежно тужилаштво.

Како сазнајемо, М.М. није повређен.

Полиција је расписала потрагу за двојицом насилника.

Телегарф.рс

