ДВА ТИНЕЈЏЕРА СТРАДАЛА У СУДАРУ КАМИОНА И АУТА! Ужасна несрећа код Београда!
Тешка саобраћајна несрећа догодила се данас око 14 часова на путу Угриновци-Батајница у којој су учествовали камион и путнички аутомобил, при чему су две особе преминуле.
Према првим информацијама, несрећа се догодила из за сада непознатих разлога, возач (19) и сувозач (17) у путничком аутомобилу подлегли су повредама на лицу места
Према призору са терена, судар је био изузетно снажан, предњи део путничког аутомобила потпуно је смрскан и возило се налази у каналу поред пута, док је кабина камиона видно оштећена и закошена ка аутомобилу.
На лице места поред полиције и Хитне помоћи су стигли и ватрогасци-спасиоци како би извукли повређене из згужваног аутомобила, а лекари су могли само да констатују смрт.
Полицијске патроле регулишу саобраћај и врше увиђај, а саобраћај на овој деоници одвија се отежано.
Истрага је у току која ће расветлити како је до незгоде дошло.