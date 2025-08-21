(ФОТО) НЕСТАЛА ДЕВОЈЧИЦА У ХАНИОТИЈУ Ако видите Сашку - јавите полицији!
21.08.2025. 17:47 18:03
Коментари (0)
Велика драма одвија се у грчком летовалишту Ханиоти, где је нестала девојчица из Србије по имену Саша.
Према првим информацијама, дете је последњи пут виђено пре око пола сата, а на себи је имало наочаре.
Родитељи и пријатељи, који летују у овом месту, у паници претражују околину, док туристи и пролазници помажу у потрази. Информација о нестанку муњевито се шири друштвеним мрежама, а свака секунда је драгоцена.
Сви који се налазе у Ханиотију и околини позивају се да обрате пажњу и, уколико примете девојчицу, одмах јаве најближој полицијској станици или се обрате родитељима.