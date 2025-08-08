clear sky
НЕСТАЛА ИВАНА ИЗ КУЧЕВА Ако је видите ОДМАХ ПОЗОВИТЕ ПОЛИЦИЈУ

08.08.2025. 09:15 09:18
Пише:
Дневник
Извор:
Srbija danas
ivana
Фото: Друштвене мреже

Девојчица Ивана Јовановић (15) из Кучева нестала је 5. Августа и већ два дана о њој нема никаквих информација, потврдила је њена сестра.

Како каже сестра, Ивана је последњи пут виђена 5. августа код "Шика" у Кучеву око 21 час и од тада јој се губи сваки траг.

- Након што сам на друштвеним мрежама објавила да је нестала, јавило нам се јуче много људи да ју је видело тада на том месту, али немамо никакву информацију и нигде је нема - каже сестра Јелена узнемирено.

Случај је одмах пријављен полицији.

- Све смо претражили, ишли смо и по кућама, нигде је нема - додаје сестра.

ивана
Фото: Друштвене мреже

Ивана Јовановић у тренутку нестанка на себи је имала црне хеланке и црно зелену тренерку, висока је око 160 центиметара, има црну косу и браон очи.

Ако је видите одмах позовите полицију.

