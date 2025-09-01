(ФОТО) ТЕЖАК СУДАР НА АУТОПУТУ РУМА-ПЕЋИНЦИ Ауто се закуцао у приколицу путара, САОБРАЋАЈ УСПОРЕН
01.09.2025. 14:47 14:55
На аутопуту између Руме и Пећинаца данас је дошло до саобраћајне незгоде. Kако преноси Инстаграм страница 192_rs, до судара је дошло кад је аутомобил великом брзином налетео на приколицу за обележавање радова.
На приложеним фотографијама може се видети потпуно "згужвана" приколица посред пута а мало даље од ње и тераенац који је, незванично, и изазвао судар. Њему је потпуно уништен предњи део.
На сву срећу, нема теже повређених, а због овог инцидента настао је застој у саобраћају на поменутој путној деоници.