15.08.2025.
Нови Сад
(ФОТО) ЕКСПЛОЗИЈА И ВАТРА НА ПАРКИНГУ! Мајка и дете избегли сигурну смрт у Блоку 70

15.08.2025. 11:36
Пише:
Дневник
Извор:
Курир/Дневник
Фото: Dnevnik.rs

На Новом Београду јутрос је избегнута трагедија када се, из за сада непознатог разлога, запалио аутомобил који је био на паркингу у Блоку 70.

Пожар је, како сазнајемо, пријављен полицији у 10.07 часова и на терен су одмах послата два ватрогасна возила са шест ватрогасаца. Ватра је захватила и други аутомобил који је био паркиран поред, али су ватрогасци-спасиоци успели да локализују пожар у 10.17 часова.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by 192.RS (@192_rs)

 

- Наводно, у колима су били мајка и дечак који су на сву срећу изашли из возила на време. Чула се јака детонација и онда је букнула ватра која је ишла и до неколико метара у вис. Црни густи дим хуљао је предуго док су се око аутомобила окупили очевици и поједини станари зграда - каже очевидац и додаје:

- Пламен је захватио и други аутомобил, а забринути грађани су одмах позвали ватрогасце и полицију и обавестили их да се догодио пожар. Ватрогасци спасиоци су одмах отишли на терен.

Аутомобили који су изгорели биће послати на ванредни технички преглед како би се установило како је дошло до пожара.

Снимак како горе аутомобили на Новом Београду освануо је на друштвеним мрежама, а корисници у шоку коментаришу пламен и дим који куља новобеоградским блоком.

експлозија експлозија аутомобила пожар
Вести Хроника
