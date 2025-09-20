(ФОТО) ТЕШКА САОБРАЋАЈКА НА УЛАЗУ У РУМУ Ватрогасци секу возило да дођу до повређених
20.09.2025. 23:21 23:24
Тешка саобраћајна несрећа догодила се на путу Инђија–Рума, на самом улазу у Руму.
Према незваничним сазнањима, путнички аутомобил ударио је у комби са трубачима, који је, како се претпоставља, био заустављен поред коловоза.
Саобраћај је потпуно обустављен и очекује се да ће прекид трајати неколико сати.
Ватрогасне екипе тренутно секу возило, а прве информације указују да има више тешко повређених.