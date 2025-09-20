clear sky
18°C
21.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1788
usd
99.5149
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

(ФОТО) ТЕШКА САОБРАЋАЈКА НА УЛАЗУ У РУМУ Ватрогасци секу возило да дођу до повређених

20.09.2025. 23:21 23:24
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/192.рс
Коментари (0)
Фото: pixabay.com

Тешка саобраћајна несрећа догодила се на путу Инђија–Рума, на самом улазу у Руму.

Према незваничним сазнањима, путнички аутомобил ударио је у комби са трубачима, који је, како се претпоставља, био заустављен поред коловоза. 

Саобраћај је потпуно обустављен и очекује се да ће прекид трајати неколико сати. 

Ватрогасне екипе тренутно секу возило, а прве информације указују да има више тешко повређених.

 

саобраћајка рума трубачи
Извор:
Дневник/192.рс
Пише:
Дневник
Вести Хроника
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ДРАМА НА МИЛОШУ ВЕЛИКОМ Камион паралисао саобраћај код Љига ВОЗИЛА У КОЛОНАМА
а

ДРАМА НА МИЛОШУ ВЕЛИКОМ Камион паралисао саобраћај код Љига ВОЗИЛА У КОЛОНАМА

20.09.2025. 07:40 07:45
Волим
0
Коментар
0
Сачувај