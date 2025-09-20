ДРАМА НА МИЛОШУ ВЕЛИКОМ Камион паралисао саобраћај код Љига ВОЗИЛА У КОЛОНАМА
20.09.2025. 07:40 07:45
ЉИГ: На аутопуту Милош Велики, на деоници Љиг–Таково код места Врнчани, у смеру ка Чачку, дошло је до озбиљног застоја – камион се покварио и зауставио у возној траци.
- Саобраћај се у овом делу одвија искључиво претицајном траком, па се возачима саветује максималан опрез. Надлежни апелују да се брзина кретања обавезно прилагоди условима на путу, јер постоји повећан ризик од незгода у зони застоја - потврдили су за РИНУ у ЈП "Путеви Србије".
Нормализација саобраћаја очекује се тек након уклањања возила, а до тада важи упозорење свим учесницима у саобраћају.