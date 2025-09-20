clear sky
14°C
20.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1788
usd
99.5149
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ДРАМА НА МИЛОШУ ВЕЛИКОМ Камион паралисао саобраћај код Љига ВОЗИЛА У КОЛОНАМА

20.09.2025. 07:40 07:45
Пише:
Дневник
Извор:
РИНА
Коментари (0)
а
Фото: Pixabay.com

ЉИГ: На аутопуту Милош Велики, на деоници Љиг–Таково код места Врнчани, у смеру ка Чачку, дошло је до озбиљног застоја – камион се покварио и зауставио у возној траци.

- Саобраћај се у овом делу одвија искључиво претицајном траком, па се возачима саветује максималан опрез. Надлежни апелују да се брзина кретања обавезно прилагоди условима на путу, јер постоји повећан ризик од незгода у зони застоја - потврдили су за РИНУ у ЈП  "Путеви Србије".

Нормализација саобраћаја очекује се тек након уклањања возила, а до тада важи упозорење свим учесницима у саобраћају.

 

ауто-пут застој на путевима
Извор:
РИНА
Пише:
Дневник
Вести Друштво
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај